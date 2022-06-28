9 ноября, 14:58
Сегодня в Школе № 3 прошла республиканская научно-практическая конференция «Учитель продолжается в своем ученике», посвященная 100-летию Надежды Сергиенко.
Много лет она возглавляла коллектив учебного заведения, который завтра отметит юбилей – 65-летие. А первым директором был участник Великой Отечественной войны, народный писатель Калмыкии Анджа Тачиев.Смотрите наши видео на YouTube!
В работе сегодняшней конференции приняли участие педагоги-наставники, молодые преподаватели, руководители школ. По словам директора Александра Ким, педагоги и учащиеся чтят традиции, заложенные старшим поколением учителей.
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