Сегодня в Школе № 3 прошла республиканская научно-практическая конференция «Учитель продолжается в своем ученике», посвященная 100-летию Надежды Сергиенко.

Много лет она возглавляла коллектив учебного заведения, который завтра отметит юбилей – 65-летие. А первым директором был участник Великой Отечественной войны, народный писатель Калмыкии Анджа Тачиев.

В работе сегодняшней конференции приняли участие педагоги-наставники, молодые преподаватели, руководители школ. По словам директора Александра Ким, педагоги и учащиеся чтят традиции, заложенные старшим поколением учителей.