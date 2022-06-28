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9 ноября, 15:04

«Катюша» на родном языке.

«Катюша» на родном языке.
В редкие минуты тишины на передовой, бойцы из Калмыкии с позывными «Куба» и «Кувалда», поют песни, которые «жить помогают».

Ранее, они уже покорили сердца земляков исполнением под гитару «Мчится конь подо мной..», видео которого для жителей Калмыкии записал Дмитрий Макаренко. А в День народного единства вместе с другими бойцами СВО, они стали стали участниками многонационального хора. Дуэт исполнил отрывок песни Матвея Блантера и Михаила Исаковского, ставшую одной из неформальных символов Великой Отечественной войны, на калмыцком языке.

А сегодня активисты регионального ОНФ представили полную версию легендарной «Катюши» в исполнении военнослужащих из степной республики.

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