«Катюша» на родном языке.

В редкие минуты тишины на передовой, бойцы из Калмыкии с позывными «Куба» и «Кувалда», поют песни, которые «жить помогают».

Ранее, они уже покорили сердца земляков исполнением под гитару «Мчится конь подо мной..», видео которого для жителей Калмыкии записал Дмитрий Макаренко. А в День народного единства вместе с другими бойцами СВО, они стали стали участниками многонационального хора. Дуэт исполнил отрывок песни Матвея Блантера и Михаила Исаковского, ставшую одной из неформальных символов Великой Отечественной войны, на калмыцком языке.

А сегодня активисты регионального ОНФ представили полную версию легендарной «Катюши» в исполнении военнослужащих из степной республики.