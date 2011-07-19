Сегодня в Национальной библиотеке имени Амур-Санана состоится презентация краткого энциклопедического словаря Калмыкии

Его составитель – Розалия Ганджгаева. Однотомное научно-популярное издание адресовано широкому кругу пользователей. Словарь сформирован как универсальный справочник со статьями на русском языке. Как сообщили в библиотеке, в книге можно найти краткие сведения о географии, культуре, истории, литературе и экономике степного региона.



Фото взято на сайте библиотеки.