9 июня, 09:45
Сегодня в Национальной библиотеке имени Амур-Санана состоится презентация краткого энциклопедического словаря Калмыкии
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Его составитель – Розалия Ганджгаева. Однотомное научно-популярное издание адресовано широкому кругу пользователей. Словарь сформирован как универсальный справочник со статьями на русском языке. Как сообщили в библиотеке, в книге можно найти краткие сведения о географии, культуре, истории, литературе и экономике степного региона.
Его составитель – Розалия Ганджгаева. Однотомное научно-популярное издание адресовано широкому кругу пользователей. Словарь сформирован как универсальный справочник со статьями на русском языке. Как сообщили в библиотеке, в книге можно найти краткие сведения о географии, культуре, истории, литературе и экономике степного региона.
Фото взято на сайте библиотеки.
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