9 июня, 10:07
9 новых медучреждений-офисов врачебной практики планируется открыть в этом году
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А так же начать строительство амбулаторно-поликлинического корпуса Городовиковской районной больницы, с вводом его в строй в конце следующего года. Ход реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения Калмыкии обсудили в Финансово-экономическом департаменте Минздрава России. Руководство регионального ведомства доложило, на каком этапе сегодня эта работа. Обсудили также оснащение нового объекта современным оборудованием, в том числе флюорографом и рентген аппаратом.
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