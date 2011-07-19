9 новых медучреждений-офисов врачебной практики планируется открыть в этом году

А так же начать строительство амбулаторно-поликлинического корпуса Городовиковской районной больницы, с вводом его в строй в конце следующего года. Ход реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения Калмыкии обсудили в Финансово-экономическом департаменте Минздрава России. Руководство регионального ведомства доложило, на каком этапе сегодня эта работа. Обсудили также оснащение нового объекта современным оборудованием, в том числе флюорографом и рентген аппаратом.