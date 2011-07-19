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9 июня, 09:00

В поселке Кетченеры продолжается строительство хурула

В поселке Кетченеры продолжается строительство хурула

Его возведение началось осенью 2020 года. На сегодня готов цокольный этаж, на 2 и 3 уровнях возведены стены, рабочие приступают к кровельным работам и подводу к коммуникациям.

Храм строится на добровольные пожертвования. Планируется, что объект будет сдан к концу этого года. Параллельно ведутся работы и в канонической части. На сегодня для закладки уже изготовлено более 3,5 тысяч цаца и 1,5 тысячи «Мирдбурхн». Доставлена в Калмыкию и главная статуя Будды, в неё также будут заложены священные реликвии.

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