В поселке Кетченеры продолжается строительство хурула

Его возведение началось осенью 2020 года. На сегодня готов цокольный этаж, на 2 и 3 уровнях возведены стены, рабочие приступают к кровельным работам и подводу к коммуникациям.



Храм строится на добровольные пожертвования. Планируется, что объект будет сдан к концу этого года. Параллельно ведутся работы и в канонической части. На сегодня для закладки уже изготовлено более 3,5 тысяч цаца и 1,5 тысячи «Мирдбурхн». Доставлена в Калмыкию и главная статуя Будды, в неё также будут заложены священные реликвии.