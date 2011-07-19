Сегодня в Элисте завершилась Республиканская параспартакиада среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Она прошла под девизом «Мы такие как все, только сильнее!», сообщает Региональный центр адаптивной физической культуры и спорта

В течение 3-х дней в участники соревновались по плаванию, армспорту, дартсу, пауэрлифтингу, мини-футболу, легкой атлетике, перетягиванию каната, бочча, настольному теннису, гиревому спорту. В параспартакиаде приняло участие более 150 юношей и девушек, мужчин и женщин.

Мероприятие проводится с целью содействия физическому и духовному воспитанию и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, пропаганды среди них физкультуры и спорта, привлечения внимания государственных, общественных и других организаций к проблемам инвалидов, выявления сильнейших спортсменов для участия во всероссийских соревнованиях. Специалисты регионального центра также отметили, что задача Параспартакиады - это массовое привлечение людей с ограниченными возможностями здоровья к регулярным занятиям физкультурой укрепление связей между спортивными организациями инвалидов. Сегодня были определены сильнейшие во всех возрастных группах.

Призерам и победителям вручены подарочные сертификаты на приобретение спортивного инвентаря, канцелярских и детских товаров, сувенирной продукции.