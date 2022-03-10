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17 апреля, 11:38
НовостиПроисшествия

До трех человек увеличилось число погибших в аварии на 524 км трассы М-4 «Дон» в Новоусманском районе в субботу, 16 апреля

До трех человек увеличилось число погибших в аварии на 524 км трассы М-4 «Дон» в Новоусманском районе в субботу, 16 апреля

Один из пострадавших скончался в больнице. Об этом сообщает РИА «Воронеж» со ссылкой на региональное ГУ МВД. В больнице остаются 12 человек. По предварительной информации, 37-летний житель Воронежской области за рулем Ford Transit, который развозил сотрудников предприятий по домам, поворачивая в сторону Новой Усмани, не уступил дорогу автобусу, ехавшему по маршруту Элиста – Санкт-Петербург. Автобусом управлял 44-летний житель Калмыкии.

Дело возбудили по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности гибель двух и более лиц). Максимальная санкция по данной статье – 10 лет лишения свободы.

Ход проверки по факту ДТП взяла на контроль прокуратура Воронежской области. Эту ночь пассажиры автобуса из Калмыкии провели в пункте временного размещения.

За пострадавшими в ДТП на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области жителями Калмыкии выехал автобус. Пассажиры смогут продолжить путь до Санкт-Петербурга.

 

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