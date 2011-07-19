17 апреля, 00:01
Глава Калмыкии Бату Хасиков поручил правительству региона оказать всю необходимую помощь пассажирам рейсового автобуса, попавшего в ДТП с микроавтобусом под Воронежем.
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Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Калмыкии и МЧС республики на связи с Воронежской областью. Решаются вопросы по размещению пострадавших и направления дополнительного транспорта для перевозки пассажиров.
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Калмыкии и МЧС республики на связи с Воронежской областью. Решаются вопросы по размещению пострадавших и направления дополнительного транспорта для перевозки пассажиров.
Кроме того, оперативная бригада медиков из Калмыкии готова выдвинуться на помощь пострадавшим.
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