Школьники столицы Калмыкии создадут электронные залы памяти.

В их основе – материалы, связанные с вынужденным переселением родных и близких в Сибирь, которые им удастся собрать. Событие приурочено к восьмидесятой годовщине депортации калмыцкого народа. Подготовка ведётся в рамках нацпроекта "Культура". Команда школьников активно посещает Национальный музей им. Н.Н. Пальмова и знакомится с тематическими экспозициями. Авторы лучших работ будут поощрены ценными призами и дипломами.

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