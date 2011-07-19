Под Воронежем в ДТП с автобусом из Калмыкии погибли два человека.





Пассажирский автобус, выполнявший рейс «Элиста-Санкт-Петербург» и микроавтобус столкнулись на трассе под Воронежем, сообщил в 21.30 «Интерфакс». Есть жертвы и пострадавшие, сообщил агентству информированный источник.



Он сообщил: «По предварительным данным, погибли как минимум два человека".



Еще 15 человек, по уточненным данным, пострадали.



Он добавил, что авария произошла на трассе М-4 "Дон" в Новоусманском районе Воронежской области.



Пресс-служба администрации Новоусманского района сообщает, что, по предварительным данным, столкнулись микроавтобус, который развозил по домам сотрудников одного из предприятий, и автобус, следовавший рейсом "Элиста - Санкт-Петербург".



"Больше десяти человек отправлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Пассажиры рейсового автобуса практически не пострадали", - говорится в сообщении.



По поручению главы района Дмитрия Маслова подготовлен пункт временного размещения для пассажиров рейсового автобуса. На месте находится транспорт для обогрева пострадавших на то время, пока устанавливается потребность в медпомощи и размещении.



Ход проверки по факту автоаварии с участием двух автобусом в Новоусманском районе Воронежской области взят на контроль прокуратурой региона.



Об этом информагентству Regnum. Ru сообщил старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Подробности: https://regnum.ru/news/accidents/3566882.html

По уточнённым данным, авария произошла около 20:30 16 апреля на 524 км трассы М-4 «Дон» в Новоусманском районе — столкнулись двухэтажный рейсовый автобус и микроавтобус Ford Transit.