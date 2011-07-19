На месте аварии с автобусом из Калмыкии работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, представители прокуратуры.

В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончались два человека, 15 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, из которых 13 госпитализированы и двум оказана медицинская помощь на месте ДТП», — уточнили в полиции.



Авария произошла около 20:30 в Новоусманском районе на 524 километре автодороги М4-«Дон». По предварительным данным, водитель микроавтобуса Ford Transit, при выполнении маневра поворота налево в направлении села Новая Усмань, не уступил дорогу рейсовому автобусу Setra, следовавшему по маршруту Элиста – Санкт-Петербург.