Глава Калмыкии Бату Хасиков: «МаханFest бьет рекорды по посещаемости — к нам приехало много туристов со всех уголков России»

Бату Хасиков сегодня посетил традиционный гастрономический праздник в Элисте, в рамках проведения Фестиваля тюльпанов-сообщила пресс-служба главы Калмыкии.



В прошлом году среди представителей Российского союза боевых искусств была разыграна путёвка в Калмыкию, победителем которой стал мастер спорта по спортивной акробатике Виктор Никольский и его семья. Почетный гость поделился своими впечатлениями о поездке и признался, что их восхитила семейная атмосфера Калмыкии, позитив и радушие жителей.



«Благодаря таким гостям как Виктор, наш яркий и самобытный регион открывается для новой широкой аудитории ‒ сегодня это большая семья РСБИ», — подчеркнул Бату Хасиков.



Также он отметил, что туризм объединяет большое количество людей: «МаханFest бьет рекорды по посещаемости — к нам приехало много туристов со всех уголков России. Земляки и гости Калмыкии уже оценили разнообразные блюда калмыцкой кухни и народов, проживающих в республике».



Кроме того, Хасиков добавил, что подобные мероприятия помогают развиваться местному бизнесу: «Важно, что предприниматели все больше вовлекаются. Поддерживаем их в этом: участие бесплатное, также компенсируем часть расходов на продукты и материалы».