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16 апреля, 23:51

Пассажиров автобуса, следовавшего рейсом «Элиста-Санкт-Петербург», попавшего в аварию под Воронежем, разместили в пункте временного размещения.

Пассажиров автобуса, следовавшего рейсом «Элиста-Санкт-Петербург», попавшего в аварию под Воронежем, разместили в пункте временного размещения.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу администрации района.
«Связались с транспортной компанией, они смогут забрать пассажиров не раньше утра. 37 человек сейчас отправляем в пункты временного размещения», — прокомментировал заместитель главы Новоусманского района Сергей Вишняков.

ДТП произошло около 20:30 в Новоусманском районе на 524 километре автодороги М4-«Дон» микроавтобус Ford Transit, в котором находились работники местного предприятия, столкнулся с рейсовым двухэтажным автобусом, следовавшем по маршруту Элиста – Санкт Петербург. От травм погибли два человека, 15 ранены, из них 13 госпитализированы. По данным прокуратуры, пассажиры рейсового автобуса практически не пострадали.

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