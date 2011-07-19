Пассажиров автобуса, следовавшего рейсом «Элиста-Санкт-Петербург», попавшего в аварию под Воронежем, разместили в пункте временного размещения.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу администрации района.

«Связались с транспортной компанией, они смогут забрать пассажиров не раньше утра. 37 человек сейчас отправляем в пункты временного размещения», — прокомментировал заместитель главы Новоусманского района Сергей Вишняков.



ДТП произошло около 20:30 в Новоусманском районе на 524 километре автодороги М4-«Дон» микроавтобус Ford Transit, в котором находились работники местного предприятия, столкнулся с рейсовым двухэтажным автобусом, следовавшем по маршруту Элиста – Санкт Петербург. От травм погибли два человека, 15 ранены, из них 13 госпитализированы. По данным прокуратуры, пассажиры рейсового автобуса практически не пострадали.