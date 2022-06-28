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16 ноября, 14:49

Одинокий тополь будет еще много лет радовать жителей Калмыкии своим величием.

Одинокий тополь будет еще много лет радовать жителей Калмыкии своим величием.
Таково мнение сотрудников Минприроды. Они произвели кронирование (обрезку) ветвей дерева для снижения ветровой нагрузки. 🌳При осмотре дерева – на месте, где был удар молнией, виднеется зарастание дупла, что свидетельствует о том, что вековой исполин борется за жизнь: есть признаки нарастания новой коры. Прошлым летом специалисты научно-исследовательского института отобрали биоматериал для сохранения генетической индивидуальности Одинокого тополя. Он доставлен в лабораторию биотехнологий для клонального микро-размножения. Ведётся работа по сохранению природного памятника. Из полученных микро-растений весной 2024 года в хурулы Калмыкии будут доставлены около 100 саженцев.
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