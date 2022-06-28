Одинокий тополь будет еще много лет радовать жителей Калмыкии своим величием.

Таково мнение сотрудников Минприроды. Они произвели кронирование (обрезку) ветвей дерева для снижения ветровой нагрузки. 🌳При осмотре дерева – на месте, где был удар молнией, виднеется зарастание дупла, что свидетельствует о том, что вековой исполин борется за жизнь: есть признаки нарастания новой коры. Прошлым летом специалисты научно-исследовательского института отобрали биоматериал для сохранения генетической индивидуальности Одинокого тополя. Он доставлен в лабораторию биотехнологий для клонального микро-размножения. Ведётся работа по сохранению природного памятника. Из полученных микро-растений весной 2024 года в хурулы Калмыкии будут доставлены около 100 саженцев.

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