Калмыцкий паралимпийец Дантес Абушаев - победитель первенства России по плаванию среди юношей.

На соревнованиях в Раменском Московской области он выступал на дистанциях 50м и 100м вольным стилем, брассом и баттерфляем, 200м - комплексным плаванием. Самой протяженной была дистанция 400 метров вольным стилем. В соревнованиях приняли участие более 100 пловцов из 20 регионов России. Дантес Абушаев - воспитанник Республиканской спортивно-адаптивной школы, имеет I спортивный разряд. Его наставник - тренер - преподаватель Чингис Оников. 🥇Золотая медаль Первенства России по плаванию - это первая высокая награда за всю историю Калмыцкого плавания.

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