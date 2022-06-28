Активисты регионального ОНФ обратились в прокуратуру с просьбой проверить реализацию контракта по обустройству трассы Р-22 "Каспий".

Речь идёт об участке М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань, на подъезде к Элисте 223-230 км. По мнению фронтовиков он стал опасен. «Ехать невозможно из-за отсутствия дорожной разметки, знаков и освещения», говорится в распространённом сообщении. «Контракт на капитальный ремонт этого участка трассы стоимостью 909 393 348 рублей был заключен 08.10.2021, а все сроки исполнения уже нарушены. Затянувшийся ремонт вызывает всеобщее беспокойство в связи с увеличением числа автомобильных аварий на данной трассе. Черное полотно асфальта ночью поглощает свет фар и водителям буквально приходится пробираться на ощупь», резюмировали в ОНФ. В связи с этим, они обратились в прокуратуру с просьбой проверить реализацию контракта и к заказчику ФКУ УПРДОР "Каспий" обязать подрядчика, как можно быстрее исправить недочеты.