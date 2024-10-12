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14 октября, 13:06
НовостиСобытиеКриминал

В Элисте 40-летний местный житель заключен под стражу по обвинению в убийстве женщины.

В Элисте 40-летний местный житель заключен под стражу по обвинению в убийстве женщины.

По версии следствия, утром 29 сентября, в ходе конфликта на кухне, он задушил местную жительницу. Чтобы скрыть следы преступления он сжег её вещи в степи и закопал тело во дворе своего дома.

Родственники женщины сообщили о её пропаже в полицию, после чего мужчину задержали. Ему предъявлено обвинение в убийстве, и суд вынес меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжает выяснять все обстоятельства дела.

Фото: Следком Калмыкии

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