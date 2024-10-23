«Золотая осень» - любимый праздник у ребят

На самом деле, как писал поэт Александр Пушкин - «Осенняя пора. Очей очарованье». И традиционно в школах проводят праздники, посвященные столь прекрасному времени года.

В средней школе поселка Восход Октябрьского района дети очень любят этот праздник. Они с большим интересом и азартом готовятся к нему. Ребята трудятся над рисунками, посвященными осени, готовят поделки и оформляют свои выставки.

А на осеннем торжестве школьники активно участвовали во всех мероприятиях - отгадывали загадки и пантомимы, играли, пели и танцевали, а также представляли свои веселые сценки.

Интересным и зрелищным стал конкурс осенних нарядов. Жюри с удовольствием рассмотрели все работы и сделали вывод - очень талантливые ребята учатся в школе!

Фото: Октябрьское РМО Республики Калмыкия