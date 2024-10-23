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25 октября, 11:13
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Более полумиллиона рублей взыщут за кражу электроэнергии

Более полумиллиона рублей взыщут за кражу электроэнергии

За 9 месяцев этого года специалисты филиала «Россети Юг» – «Калмэнерго» пресекли 12 случаев без учётного и бездоговорного потребления электроэнергии общим объемом 116 тыс. кВт*ч.

Потери энергокомпании составили: 98 тыс. кВт*ч – из-за без учетного потребления электроэнергии, 18 тыс. кВт*ч – из-за несанкционированного потребления без договоров энергоснабжения.

Ущерб от действий нарушителей превысил полмиллиона рублей, которые будут взысканы с них в судебном порядке К примеру, существенный факт хищения электричества выявлен в Целинном, Сарпинском районах республики.

Россети Юг напоминают - незаконное подключение и манипуляции с счётчиком вызывают скачки напряжения, угрожают здоровью и жизни окружающих, могут привести к короткому замыканию и пожару.

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