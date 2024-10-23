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25 октября, 09:00
НовостиСобытиеКультура

Музыка объединяет народы

Музыка объединяет народы

Уникальный проект под символичным названием "Музыка единства" стал настоящим праздником для ценителей национального музыкального искусства.

Накануне в Элисте, под сводами спортивно-культурного комплекса "Ойрат-Арена", прошел грандиозный концерт двух замечательных творческих коллективов - национальных оркестров Калмыкии и Тувы.

Музыканты представили зрителям широкий спектр стилей и жанров, продемонстрировав свое мастерство игры на традиционных инструментах.

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Не случайно в приветствии и.о. председателя Правительства РК Гиляны Босхомджиевой подчеркнуто, что совместный концерт двух прославленных творческих коллективов - это яркий пример межрегионального сотрудничества и дружбы между народами.

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