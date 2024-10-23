Музыка объединяет народы

Уникальный проект под символичным названием "Музыка единства" стал настоящим праздником для ценителей национального музыкального искусства.

Накануне в Элисте, под сводами спортивно-культурного комплекса "Ойрат-Арена", прошел грандиозный концерт двух замечательных творческих коллективов - национальных оркестров Калмыкии и Тувы.

Музыканты представили зрителям широкий спектр стилей и жанров, продемонстрировав свое мастерство игры на традиционных инструментах.

Не случайно в приветствии и.о. председателя Правительства РК Гиляны Босхомджиевой подчеркнуто, что совместный концерт двух прославленных творческих коллективов - это яркий пример межрегионального сотрудничества и дружбы между народами.