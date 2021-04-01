Значительные масштабы принимают в Калмыкии мероприятия по возрождению лесных насаждений

Над этим круглый год трудятся около 200 человек. Это сотрудники 5 профильных организаций. Они отмечают, что создание зелёных массивов для нашей засушливой зоны, это не просто благоустройство на будущее, это, в первую очередь, природная необходимость. Но работа далеко не такая, какой кажется, ведь даже самые неприхотливые саженцы, как дети, нуждаются в постоянном уходе.

На территории Троицкого участка лесничества, площадью в 102 гектара, идут плановые весенние работы по озеленению в рамках Всероссийской акции «Сад памяти». Ко Дню Победы по всей стране будет высажено 27 миллионов деревьев. Привезённый на поле материал – сеянцы вяза - сначала подрубают, затем увлажняют и временно прикапывают, чтобы избежать обветривания. Затем загружают в тракторы, и бригада по жёсткой схеме ведёт посадку. Важно соблюсти все технологические этапы и не допустить воздушного кармана вокруг корня.

Через 4-5 лет, при соблюдении всех требований, вырастут полноценные деревья. Чтобы они проросли и выжили, им важно не только помочь в борьбе с непогодой и почвенными условиями. Но ещё избежать потравы скотом. Лесопосадка, лесовосстановление, лесовоспроизведение. Механизированная обработка, рубка, санитарный уход, оздоровительные мероприятия ведутся круглый год. Это не только озеленение, но и защита дорог от заснеженности и ветров. При этом объём работ в ведомстве с каждым годом увеличивается в полтора-два раза. Тут главное - соблюсти агротехнические сроки, уточняют специалисты. Говорят, погода благоприятствует, прошли дожди, влагонакопление есть, есть и надежда на то, что эти деревья буду радовать долгие годы.

Основной посадочный материал в республике - акация белая, вяз мелколистный, смородина золотистая, джузгун, лох серебристый, орех. Их выращивают в 4 собственных питомниках. Они способствуют смягчению климата, делятся представители природоохранного ведомства, и помогают с удержанием в почве влаги. Ведь наш самый большой враг – опустынивание. Которому подвержено 50-60 % территории Калмыкии. В регионе надеются на создание Федерального центра по борьбе с этим явлением. Но с каждым годом объёмы работ по высадке лесных культур в Калмыкии увеличиваются.

В Калмыкии в этом году будет высажено почти 2,5 миллиона саженцев различных пород на территории в 1 225 гектаров.