Городской фестиваль «Районнале» - уже в это воскресенье

Напомним, он пройдет на территории бывшей дачи Басана Бадьминовича Городовикова. Социально-культурный проект проводится при поддержке фонда Президентских грантов. Это первый шаг к восстановлению здания и двора исторического объекта.

Сегодня организаторы мероприятия рассказали подробности. Например, они ждут арт-проекты фотографов и художников. Будет представлен фудкорт от творческих предпринимателей. Спикеры расскажут о современной музыке, запуске своих брендов и медиа. Свою уникальную программу готовят и молодые музыканты. Центром фестиваля станет сцена и танцпол.

В эти дни участники проекта приводят в порядок территорию, с помощью команды архитекторов создаются объекты уличной инфраструктуры, инсталляции и амфитеатр. Вход на мероприятие свободный.