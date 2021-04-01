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19 апреля, 17:05
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Городской фестиваль «Районнале» - уже в это воскресенье

Городской фестиваль «Районнале» - уже в это воскресенье

Напомним, он пройдет на территории бывшей дачи Басана Бадьминовича Городовикова. Социально-культурный проект проводится при поддержке фонда Президентских грантов. Это первый шаг к восстановлению здания и двора исторического объекта.

Сегодня организаторы мероприятия рассказали подробности. Например, они ждут арт-проекты фотографов и художников. Будет представлен фудкорт от творческих предпринимателей. Спикеры расскажут о современной музыке, запуске своих брендов и медиа. Свою уникальную программу готовят и молодые музыканты. Центром фестиваля станет сцена и танцпол.

В эти дни участники проекта приводят в порядок территорию, с помощью команды архитекторов создаются объекты уличной инфраструктуры, инсталляции и амфитеатр. Вход на мероприятие свободный.

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