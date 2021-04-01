«Степные эскизы» на сцене Государственного академического театра оперы и балета Бурятии

Соглашение о взаимовыгодном творческом сотрудничестве для сохранения культурного наследия регионов, создания единого культурного пространства России заключили Национальный оркестр Калмыкии и Театр оперы и балета Бурятии «Байкал».

Об этом было объявлено во время праздничного концерта, посвященного 80-летию Национального оркестра Бурятии. Юбилей должны были отметить еще в октябре 2020 года, но, из-за ограничений, связанных с COVID-19, праздник состоялся только сейчас. И с размахом. Поздравить коллектив прибыли художественные руководители, главные дирижеры национальных оркестров Казахстана, Якутии, Башкортостана, Татарстана, Тывы и Бурятии. Приглашение получил и Савр Катаев. Оркестр исполнил музыку разных народов. На сцене прозвучали и «Степные эскизы» Петра Чонкушова.