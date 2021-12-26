Зимовка скота в хозяйствах Калмыкии в самом разгаре

Пока погодные условия благоприятствуют животноводам.

Так, в Целинном районе поголовье весь световой день находится на выпасах. Как подготовились к наступлению холодов животноводы, и хватит ли заготовленных кормов до конца холодов? Об этом в нашем видеоматериале.

Январь радует своими температурными показателями, - говорит начальник АПК Целинного РМО Валерий Бадмаев. Минусовой температуры пока нет, потому скот все еще находится на пастбищах. Между тем, зимовка в республике в самом разгаре. И, как показывает опыт прошлых лет, исход её бывает успешен лишь в том случае, если ей предшествовала большая подготовительная работа. В этом году, по словам Бадмаева, в хозяйствах создали оптимальные условия для содержания и разведения животных.

Кстати, численность поголовья в районе сравнялась с показателями предыдущих лет. Увеличение количества сельхозживотных - главное доказательство мастерства и профессионализма животноводов. В эти дни они заняты приемом молодняка. Окот в некоторых хозяйствах уже начался. По данным начальника АПК, на начало января приплод составил около 300 голов овец.

Целинное РМО может похвастаться не только ростом поголовья. Отец и сын Шарманжиновы три года назад получили грант в рамках господдержки и вложили средства в строительство откормочной площадки и закупку племенных быков. За короткий срок смогли увеличить их поголовье. И сделали всё необходимое для обеспечения их сытной зимовки. В хозяйстве заготовили достаточное количество грубых кормов, зернофуража, а это большая удача, - говорят фермеры.

Календарная зима пока не отметилась крепкими морозами. Но задача, поставленная перед хозяйствами района, создать надлежащие условия, выполнена.