Метеорологи прогнозирует ухудшение погоды и мороз

На Калмыкию надвигается холодный фронт. Уже этой ночью температура воздуха опустится до 8 градусов. Сотрудники аварийных служб готовятся к возможному удару стихии, а автоинспекторы призывают водителей быть внимательнее на дорогах.

Тепло, которое радует жителей региона в эти дни, уже сегодня ночью сменится непогодой. По словам синоптиков, изменения связаны с прохождением атмосферных фронтов и вторжением холодных воздушных масс.

По словам представителей компании, «Россети» сложные погодные условия могут привести к обрывам линий электропередач. Как сообщают в пресс-службе компании, к оперативной ликвидации аварийных отключений уже сейчас готовы 60 бригад и около 100 единиц спецтехники. В повышенную готовность приведены все городские службы рассказал руководитель столичного ГЗХ Владимир Гетун.

А по словам главного механика предприятия - Сергея Гаряева, особое внимание городских служб будет приковано к наиболее проблемным участкам дорог и социальным объектам.

Непогода сохранится до конца недели, столбик термометра, по прогнозу метеорологов, опустится в некоторых районах до -19 градусов. А видимость на дорогах в метель составит 500 метров. Сотрудники ГИБДД призывают автолюбителей и пешеходов быть предельно внимательными и соблюдать правила дорожного движения.