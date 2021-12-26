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13 января, 08:31
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В Элисте введен режим повышенной готовности

В Элисте введен режим повышенной готовности

Как сообщается на официальном сайте городской администрации, в соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и на основании письма ГУ МЧС России по Республике Калмыкия об ухудшении погодных условий с 9:00 часов 12 января 2022 года до особого распоряжения введен режим «Повышенная готовность» для органов управления и сил городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Элисты.

Коммунальным службам определён повышенный уровень реагирования.

Органам управления и сил ТП РСЧС города Элисты поставлена задача проверить готовность автономных источников электроснабжения, автоцистерн для подвоза питьевой воды, готовность аварийно-спасательных формирований к выполнению задач по ликвидации возможных ЧС.

Управлению ЖКХ и строительства Администрации Элисты совместно с Управляющими компаниями поручено усилить работу по антигололедным мероприятиям на придомовых территориях.

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