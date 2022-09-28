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24 октября, 10:23
Новости

"Жизнь в вихре танца!"

"Жизнь в вихре танца!"

В Калмыкии прошел межрегиональный фестиваль хореографических коллективов. В шестом по счету форуме приняли участие народные ансамбли "ВеселА Кумыл" из Республики Марий Эл и Астраханский "Подсолнухи", Волгодонский хореографический коллектив "Калейдоскоп" и творческие коллективы Калмыкии.

Концерты, общение за круглым столом, а кульминацией большого праздника межкультурного диалога стал Гала-концерт. Танцевальный праздник творческих коллективов стал настоящим подарком для зрителей. Об этом расскажем подробнее в дневном выпуске Вестей.

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