Сегодня завершается срок приема заявок на возврат части потраченных средств фермерам и сельхозкооперативам

Для этого им нужно было обратиться в Министерство сельского хозяйства региона. До 50% затрат смогут возместить фермеры при покупке имущества, техники или крупного рогатого скота для кооператива.



При возврате средств на закупку сельскохозяйственной продукции сумма субсидии будет зависеть от размера выручки СПК. Все это направлено на развитие в регионе сельской кооперации.