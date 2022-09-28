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24 октября, 09:39
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Каждый второй житель Калмыкии против запрета на использование WhatsApp в служебных целях

Каждый второй житель Калмыкии против запрета на использование WhatsApp в служебных целях

На прошлой неделе заместитель главы комитета Государственной Думы по информационной политике Антон Горелкин предложил запретить государственным служащим использование мессенджера WhatsApp в служебных целях.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы провел опрос среди экономически активных граждан Калмыкии и выяснил, как часто жители используют этот мессенджер по работе и готовы ли от него отказаться.

Так, в регионе 72% работающего населения использует WhatsApp в служебных целях, а 48% высказались против запрета на его использование. При этом 24% высказались «за». Причем мужчины вдвое чаще женщин хотят, чтобы WhatsApp был объявлен незаконным способом служебной коммуникации (30% против 14%).

Вместе с тем, если запрет будет принят властями, лишь треть опрошенных не будет удалять рабочие контакты в WhatsApp.

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