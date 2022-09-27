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21 октября, 09:46
Новости

"Жизнь в вихре танца!"

"Жизнь в вихре танца!"

Калмыкия вновь принимает участников межрегионального фестиваля хореографических коллективов. Сегодня состоится торжественное открытие 6 по счету форума. Это и концерты, и общение за круглым столом.

Участники – это народные ансамбли "Весела Кумыл" из Республики Марий Эл и Астраханский "Подсолнухи", Волгодонский хореографический коллектив "Калейдоскоп" и творческие коллективы Калмыкии.

Завтра пройдет заседание "круглого стола" под названием "Хореографическое творчество как культурный код этнической самобытности народов России". Гала-концерт состоится в посёлке Ики-Бурул, в многопрофильном Центре культуры и искусства райцентра.

 
Фото взято в свободном доступе.
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