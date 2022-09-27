"Жизнь в вихре танца!"

Калмыкия вновь принимает участников межрегионального фестиваля хореографических коллективов. Сегодня состоится торжественное открытие 6 по счету форума. Это и концерты, и общение за круглым столом.



Участники – это народные ансамбли "Весела Кумыл" из Республики Марий Эл и Астраханский "Подсолнухи", Волгодонский хореографический коллектив "Калейдоскоп" и творческие коллективы Калмыкии.



Завтра пройдет заседание "круглого стола" под названием "Хореографическое творчество как культурный код этнической самобытности народов России". Гала-концерт состоится в посёлке Ики-Бурул, в многопрофильном Центре культуры и искусства райцентра.

Фото взято в свободном доступе.