На завершившемся региональном этапе конкурса детского и юношеского творчества "КТК - талантливым детям" в Элисте члены взыскательного жюри назвали имена 50 победителей

Они будут представлять степную республику в финале конкурса в Москве. В гала-концерте приняли участие юные артисты и их педагоги, представители международного консорциума и администрации республики. А накануне победители заочного этапа вместе со своими наставниками получили уроки мастерства от известных деятелей искусств, лауреатов международных конкурсов. За творческим процессом и торжественной церемонией награждения наблюдала моя коллега Элла Хаптаханова.