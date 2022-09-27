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21 октября, 10:02
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Сегодня в Республиканском русском театре драмы и комедии представят "Страсти по Торчалову" по пьесе Никиты Воронова, режиссер – Владислав Константинов

Сегодня в Республиканском русском театре драмы и комедии представят "Страсти по Торчалову" по пьесе Никиты Воронова, режиссер – Владислав Константинов

Спектакль повествует о необычной истории персонажа Павла Максимовича Торчалова. Он умер, но не исчез из жизни бесследно, а неожиданно появился среди странных персонажей разных эпох в "отстойнике" другого мира, где все обречены маяться, пока не вспомнят свой основной грех. Герои спектакля размышляют на философские и волнующие темы каждого из нас.

Фото взято в свободном доступе.

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