Сегодня в Республиканском русском театре драмы и комедии представят "Страсти по Торчалову" по пьесе Никиты Воронова, режиссер – Владислав Константинов

Спектакль повествует о необычной истории персонажа Павла Максимовича Торчалова. Он умер, но не исчез из жизни бесследно, а неожиданно появился среди странных персонажей разных эпох в "отстойнике" другого мира, где все обречены маяться, пока не вспомнят свой основной грех. Герои спектакля размышляют на философские и волнующие темы каждого из нас.



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