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19 октября, 11:40
Новости

"Жизнь как кадры кинохроники…"

"Жизнь как кадры кинохроники…"

Яркая, эмоциональная, заряжающая своей энергией, народная артистка Калмыкии - Вера Тепкеева проведет сегодня встречу в Национальной библиотеке.

В театре артистка служит уже половину своей жизни. По ее словам, ей посчастливилось выступать на одной сцене с такими мастерами, как Александр Сасыков, Борис Очиров и Юрий Ильянов.

За время своей работы Тепкеева создала на сцене целую галерею женских образов по произведениям отечественной и национальной драматургии. Более подробно расскажем в 14.30.

Фото из сообщества Национальный драматический театр им.Б.Басангова.

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