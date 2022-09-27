Сегодня день образования службы криминалистики

Следователи этого подразделения обеспечены высокотехнологичным оборудованием, широким спектром специальной техники. Они позволяют решать поставленные перед службой задачи. Применение современных средств оказывает сотрудникам неоценимую помощь в раскрытии и расследовании преступлений.



Ушли в прошлое бумажные картотеки с отпечатками пальцев. Сегодня в базе криминалистического центра Следственного комитета Калмыкии хранятся дактилокарты с информацией о конкретных людях. Работа экспертов-криминалистов – это глубочайшие знания и навыки владения сложнейшим спецоборудованием.