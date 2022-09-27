Рифат Сабитов: "Команда работает очень сплоченно, очень профессионально и доводит достоверно и своевременно оперативную информацию до населения"

Заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов в ходе рабочего визита в Челябинск 18 октября рассказал о роли региональных СМИ в условиях проведения специальной военной операции, о блокировке контента на иностранных онлайн ресурсах и создании отечественных платформ, а также об ужесточении требований к работе журналистов в период резкого роста вбросов и фейков.



«Я хотел совершенно искренне сказать огромное спасибо нашим коллегам во всех регионах Российской Федерации., что очень важно в сегодняшних условиях», — сказал Рифат Сабитов.



Фото с сайта cheltv.ru