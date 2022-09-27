19 октября, 12:06
 18 °C
60,53
61,7
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
19 октября, 14:49
Новости

Животноводы республики готовы к проведению зимовки скота

Животноводы республики готовы к проведению зимовки скота

По данным Минсельхоза региона обеспеченность сеном в республике составляет 100 %. В настоящее время закуплено 4,5 тысячи голов племенного молодняка овец, 100 голов нетелей, также планируется приобретение дополнительно 2 тысяч голов молодняка овец.

Основная задача данной меры поддержки – увеличение численности маточного поголовья сельскохозяйственных животных. Учитывая благоприятные погодные условия, расход кормов на питания скота выходит минимальным-отмечают сами фермеры.

К одному из самых сложных периодов в животноводстве заботливые фермеры готовы. Это касается кормления и содержания, от чего напрямую зависят продуктивность и сохранность поголовья.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия