Животноводы республики готовы к проведению зимовки скота

По данным Минсельхоза региона обеспеченность сеном в республике составляет 100 %. В настоящее время закуплено 4,5 тысячи голов племенного молодняка овец, 100 голов нетелей, также планируется приобретение дополнительно 2 тысяч голов молодняка овец.



Основная задача данной меры поддержки – увеличение численности маточного поголовья сельскохозяйственных животных. Учитывая благоприятные погодные условия, расход кормов на питания скота выходит минимальным-отмечают сами фермеры.



К одному из самых сложных периодов в животноводстве заботливые фермеры готовы. Это касается кормления и содержания, от чего напрямую зависят продуктивность и сохранность поголовья.