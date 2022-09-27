В республике продолжается реализация национального проекта "Безопасные качественные дороги"

Масштабные ремонтные работы ведутся на федеральных, региональных и местных автодорогах. Завершено строительство дороги в Элисте на улице Северная, а также ремонт автодороги на проспекте Анацкого и автодороги регионального значения Утта–Юста–Цаган-Аман.



Продолжается ремонт на улицах Клыкова, Ленина, Ипподромная, Кирбазарная, Физкультурная и Гоголя. Как отметил в своем телеграм-канале министр по строительству, транспорту и дорожному хозяйству республики Антон Рубанов, в следующем году ведомство планирует закончить с опережением программу национального проекта, реализация которого была запланирована до 2024 года.



Совместно с вице-премьером Нараном Кюкеевым, представителями ГУКС и подрядными организациями было проведено совещание на объектах по улице Строительная и Восточной промзоне, где по индивидуальной программе развития проводятся инженерные сети для будущих жилых застроек.



В рамках программы здесь будут построены электрические сети, газопровод, водопровод и проложена канализация.