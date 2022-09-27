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19 октября, 14:27
Новости

Аэропорт Элисты получит компенсации за каждого потерянного пассажира

Аэропорт Элисты получит компенсации за каждого потерянного пассажира

Росавиация ввела ограничения на выполнение полетов в 11 аэропортах и продлевала их более 30 раз. На этот раз режим ограничений на выполнение полетов продлили до 22 октября.

Выплаты по 3 этапу начнутся в ноябре, а средства от субсидий можно будет направить на расходы на оплату труда авиационного персонала, лизинговых платежей, оплату стоянки самолетов, а это не более 10 % и операционную деятельность.

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