Животноводы Калмыкии продолжают готовиться к зимовке

На сегодня главное – не только позаботиться о кормах, но и думать об осеннем рационе поголовья. Так, фермеры Кетченеровского района пока держат его на естественных пастбищах, благо - позволяет погода. Хватит ли запасов, чтобы скот не потерял набранных кондиций? Что уже сделано на стоянках, и что еще предстоит? Ответы на эти вопросы искала наша съемочная группа.

Пока животные на выпасах, стоянку приводим в порядок перед зимой, рассказывает глава КФХ «Шатта» Санал Менкеев. Помимо заготовки кормов, все силы и средства направили на ремонт помещений для поголовья, понимая, чем грозят недоработки, особенно в условиях возможных морозов. В хозяйстве примерно 850 овцематок, им предстоит весной окот. А после отбивки нынешних ягнят, запланированной на конец октября, молодняк пустят на откорм.

Помимо грубых кормов, которых хватит с лихвой, хозяйство заготавливает еще и зерновые: в запасниках уже 80 тонн пшеницы. Мы сами готовим витаминизированный комбикорм, продолжает Менкеев, используя специальное оборудование – электродробилку, закупленную два года назад. Благодаря этому, пережили прошлую суровую зиму без потерь.

По словам Санала Менкеева, его идея о создании откормочного производства в регионе нашла отражение в проекте, представленном им на республиканский конкурс «Лидер Калмыкии».

Фермер питает надежду, что его идею не оставят без внимания, и она будет реализована. По крайней мере, его поддерживают коллеги в Целинном районе.

За промышленное производство комбикорма для животных - и фермер Алексей Очиров. Сын известного в республике чабана, орденоносца Санджи Очирова. Теперь по его стопам пошли и внуки. Как рапортует семейная династия Очировых, к зиме готовы. В закромах 800 рулонов сена, причем, заготовленного своими силами. У них своя тракторная бригада.

По словам главного зоотехника Управления АПК Администрации Целинного РМО Николая Манджиева, в таком же слаженном режиме трудятся практически все животноводческие хозяйства района. Заготовка грубых кормов приближается к заветным 100 процентам. Это 50 тысяч тонн сена и соломы, и 14 с лишним тысяч тонн фуражного зерна.