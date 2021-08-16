Работники заповедного дела отмечают профессиональный праздник

Традиция поздравлять ежегодно 14 октября всех, чья деятельность связана с охраной уникальной природных территорий, появилась более 20 лет назад. Работники заповедников – настоящие энтузиасты и неравнодушные люди.

На территории Калмыкии работает государственный биосферный заповедник «Черные Земли». Сегодня в свой профессиональный праздник его сотрудники произвели посадку саженцев растения лох серебристый вдоль экологического маршрута.

В государственном биосферном заповеднике «Черные земли» сегодня трудятся около 80 человек. Помимо ежедневных рейдов по местам обитания и водопоя диких животных и сайгаков, они проводят научные исследования, позволяющие лучше понять повадки животных, а также улучшить качество их жизни. Для этого ежегодно в свой профессиональный праздник работники заповедного дела высаживают до 300 саженцев растений, составляющих основу, так называемого, тугайного леса.

Каждый саженец располагают на расстоянии 3-4 метра друг от друга, ростки тут же поливают водой. Берется она из канала, который служит водопоем для сайгаков, летом их тут собирается до 10 тысяч особей.

Уже на протяжении более 30 лет, благодаря стараниям каждого сотрудника, заповедник остается уникальным в своем роде. За жизнью диких животных сегодня может наблюдать любой желающий с помощью фотоловушек и онлайн-камер, установленных на его территории.

Также можно быть уверенным в том, что биоразнообразию степи ничего не угрожает.

Нетронутая красота степи и большое разнообразие ландшафтов - от барханов и соляных озер до газовых источников, заповедник «Черны земли» - это прекрасный уголок природы, в котором работают увлеченные люди, болеющие за свою землю.