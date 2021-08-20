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14 октября, 20:42
НовостиСтроительство

Многоквартирный дом по улице Ленина/321 исключен из реестра проблемных объектов и введен в эксплуатацию

Многоквартирный дом по улице Ленина/321 исключен из реестра проблемных объектов и введен в эксплуатацию

 

Напомним, мониторинг состояния законности в сфере долевого строительства осуществляла Прокуратура. В июле Глава Калмыкии и руководитель надзорного ведомства провели межведомственное совещание. По его итогам была разработана «дорожная карта» по завершению возведения «проблемных» многоэтажек. Совместные меры привели к результату: удалось добиться возобновления работ на этом объекте.

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