Многоквартирный дом по улице Ленина/321 исключен из реестра проблемных объектов и введен в эксплуатацию

Напомним, мониторинг состояния законности в сфере долевого строительства осуществляла Прокуратура. В июле Глава Калмыкии и руководитель надзорного ведомства провели межведомственное совещание. По его итогам была разработана «дорожная карта» по завершению возведения «проблемных» многоэтажек. Совместные меры привели к результату: удалось добиться возобновления работ на этом объекте.