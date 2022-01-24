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18 февраля, 21:21
НовостиСельское хозяйство

Животноводы Калмыкии готовятся к окотной кампании

Животноводы Калмыкии готовятся к окотной кампании

Наш корреспондент только что вернулся из Яшкульского района, где встретился с теми, кто начинает свой день затемно, а завершает глубоко ночью. Таков нелёгкий труд тех, кто кормит страну мясом.

Вот уже 7 лет живёт и работает в Калмыкии семья Адьяху Галбадраха из Монголии. Он старший чабан и глава семьи. Его надежные помощники -  мама и приезжающий на каникулы младший брат. Разводят овец, коров, лошадей и верблюдов. В эти дни готовятся к расплодной кампании. Рассчитывают получить 100 ягнят от 100 овцематок. Но двугорбые великаны –  их особая забота.

А по соседству – еще одно фермерское хозяйство.  Помощник главы Николай Падуев доволен условиями нынешней зимовки. Животные всю зиму на выпасах, осенние дожди обеспечили хороший травостой. Скот в холодный период вошёл упитанный, да и корма хозяйства заготовили с запасом. Впрочем, их удалось сэкономить.

Помогла и государственная поддержка в виде субсидий в прошлом году. Надеются крестьяне и на помощь нынешней весной. 

Озвучили здесь и проблему отсутствия сакманщиков. Ею в районе займутся в ближайшее время. А вот к заливу лиманов здесь уже приступили. Их тут почти 4 тысячи гектар. Это ежегодно около 8 тысяч тонн грубых кормов. Планируют и расширение орошаемых площадей.

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