Калмыцкий государственный театр кукол «Джангар» распахнул двери для своего зрителя

Не только для малышей и их родителей, но и людей самого разного возраста. Репертуар нового столичного театра будет рассчитан на широкую аудиторию.

Накануне состоялась премьера новаторского и непривычного во многом спектакля «On no». Авторы определили его жанр как киберпанк. Теперь это вечерний спектакль можно будет увидеть сегодня и в следующие выходные. А малышам небольшая молодая труппа театра кукол приготовила волшебный подарок - свою, ни на что не похожую, постановку «Золушка». Это игра, интерактив и много музыки. И всё это сегодня в полдень.