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19 февраля, 11:02
НовостиКультура

Калмыцкий государственный театр кукол «Джангар» распахнул двери для своего зрителя

Калмыцкий государственный театр кукол «Джангар» распахнул двери для своего зрителя

 Не только для малышей и их родителей, но и людей самого разного возраста. Репертуар нового столичного театра будет рассчитан на широкую аудиторию.

 Накануне состоялась премьера новаторского и непривычного во многом спектакля «On no». Авторы определили его жанр как киберпанк. Теперь это  вечерний спектакль можно будет увидеть сегодня и в следующие выходные. А малышам небольшая молодая труппа театра кукол приготовила волшебный подарок - свою, ни на что не похожую, постановку «Золушка». Это игра, интерактив и много музыки. И всё это сегодня в полдень.

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