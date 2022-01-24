На площадке Общественной палаты РФ состоялся круглый стол «Российский EdTech: тенденции и перспективы». В мероприятии приняли участие общественники, депутаты Государственной думы РФ, представители крупнейших образовательных онлайн-платформ и экспертного сообщества.

Как отметил председатель Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов, пандемия коронавируса «катализировала» процесс развития цифровых платформ в целом. При этом он отметил, что дистанционное обучение, несмотря на критику, является полезной разработкой.

«Возможность учиться и общаться дистанционно — не панацея, и все равно по прошествии времени мы будем либо смешанно пользоваться теми и другими способами обучения и общения, либо просто вернёмся к традиционному способу. Но есть малонаселенные пункты, где проживают от 100 до 500 человек. Там есть школа, но сложно найти учителя и специалистов. В данном случае дистанционное обучение может быть плюсом. Если есть возможность провести туда широкополосный интернет, обеспечить техническими средствами, хорошие учителя и преподаватели из хороших школ и вузов могут спокойно дистанционно обучать ребят. Все положительное надо применять в нашей жизни», — подчеркнул Рифат Сабитов.

Председатель комиссии ОП РФ по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Наталья Кравченко отметила важность и значимость цифровых решений в годы пандемии.

«Мы помним, что в тот момент, когда неожиданно для всех закрыли школы с целью сохранить здоровье наших детей, отрасль была в растерянности. Хочется сказать спасибо проводникам цифрового контента и платформам за то, что в тот тяжёлый для всех момент многие открыли доступ к своим платформам и образовательным ресурсам. У детей была возможность учиться, не выходя из дома, и учиться тому, чему даже в школе не учат. При этом школа пыталась адаптироваться к внезапно возникшим условиям. Учителя спешно осваивали преподавание онлайн. Теперь понятно, что обучение в дистанционном режиме требует других подходов, другой методологии. Нельзя теми приемами, которыми ты работаешь в классе, обучать детей онлайн — отметила Наталья Кравченко. — Сейчас идет процесс комбинации и сочетания форм. Безусловно, не идёт речи о том, чтобы перевести общее образование в дистанционный режим. Нет. Но уже невозможно не замечать и не использовать те цифровые решения и инструменты, которые помогают автоматизировать рутинные процессы, разнообразить уроки в классе и домашнюю работу, дать доступ к занятиям тем, кто по разным причинам не может быть очно в классе».

Член Общественной палаты Сергей Гребенников указал на то, что развитие площадок дистанционного образования может быть полезно не только для учеников и родителей, но и для педагогов. Кроме того, по мнению эксперта, необходимо обезопасить всех пользователей образовательных платформ от мошенников.

«Законодатели начали обсуждать создание реестра недобросовестных «инфоцыган». …Сейчас время саморегулирования, нам нужно договориться внутри отрасли, каким образом мы хотим лицензировать тех людей, которые создают свои персональные курсы. Как пользователь, я не всегда понимаю, могу ли я пройти курс у того или иного человека. Нужно продумать каким образом мы можем это сертифицировать, чтобы пользователи понимали, что, платя деньги, они смогут получать качественный контент. Эти вещи нужно развивать, и я [выступаю] в этом вопросе за саморегулирование», — заявил Сергей Гребенников.

Его позицию поддержал заместитель председателя Комитета Государственной думы по информационной политике, ИТ и связи Антон Горелкин. Он сообщил, что в Госдуме планируется создать межфракционную группу, в задачи которой войдет «наведение порядка» в сфере платного онлайн-коучинга.

«Наша общая задача обеспечить качественное образование детей и взрослых и здесь государство должно выступать как арбитр. У нас есть пробел, которым пользуются недобросовестные граждане, выдавая себя бизнес-тренером, а по факту занимаются «разводом», — рассказал он. При этом депутат выразил сомнение в необходимости создания государственного «реестра инфоцыган».

«Этот вопрос нужно решать не «сверху», создавая новые законодательные ограничительные меры, а «снизу». Люди должны понимать, что онлайн-образование возможно только на специализированных платформах и что бизнес-тренеров в соцсетях искать не нужно. Мы же не на улице ищем диплом, а приходим за ним в вуз», — отметил Горелкин и призвал EdTech-индустрию занять активную позицию в поиске решения этой проблемы. «Сейчас в диджитал-среде все больше положительных примеров саморегуляции: меморандум против пиратов, меморандум против фейков, Альянс по защите детей в цифровой среде. Образовательные онлайн-платформы тоже должны прийти к общему противодействию инфоцыганам, как главной угрозе, которая дискредитирует онлайн-образование в целом. …Саморегуляция может стать хорошим решением», — заключил депутат, подчеркнув, что правила, разработанные внутри индустрии, впоследствии могут быть обличены в законодательную форму.

О важности школьного онлайн-образования сегодня рассказал Рубен Акопов, генеральный директор платформы «Сферум», которая была запущена Ростелекомом и ВК в 2021 году на фоне выросшей потребности в подобных сервисах. Сервис активно развивается и становится всё более популярным.

«Сегодня для всех стало привычным, что элементы [образовательного процесса], такие как журнал, дневник, доступ к оценкам, можно получать не на традиционных носителях, но и в режиме онлайн. У детей другой спрос на интерактивность и на то, что им дается в рамках школы и в рамках дополнительного образования. Они хотят получать современные инструменты, они хотят видеть картинку, которую они видят в быту. … То, что сейчас дает нам «цифра», это мотивация для развития личного потенциала, развития гражданина, возможность использования того, что мы накапливаем в цифровом формате для индивидуального развития личности», — заявил Акопов.

Генеральный директор «Сферума» отметил, что реализация национальных образовательных проектов невозможна без объединения усилий крупнейших игроков цифрового рынка и профильных государственных ведомств.

Заместитель председателя Комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко отметила, что региональные школы нуждаются ожидают масштабирования образовательных сервисов, подобных «Сферуму».

«Тема [образования] архиважная. Последние два года мы живем в состоянии, когда востребованы гибридные инструменты, дистанционно-образовательные технологии, когда как никогда нужно объединять усилия государства, бизнеса, общества, образования, науки, всех акторов процесса для единственной цели, чтобы наши дети получали качественное и доступное образование, — отметила Харченко. — В федеральном центре ситуация со школьным образованием на уровне. А вот в школах в регионах до сих пор нет единой системы, единого образовательного контура. Мы смотрим на Московскую электронную школу и на другие сервисы, которые сейчас запускаются как пилоты. И очень ждем масштабирования этих решений в регионы. Ждем, когда эти технологии и механизмы станут доступны для всех, например, для 520 школ Курской области».

Депутат также отметила потребность российских регионов в единой цифровой образовательной среде.