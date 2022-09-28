Животноводы Калмыкии готовятся к весеннему приплоду

С сегодняшнего дня в Черноземельском районе начнется осеменение овец. В хозяйствах уже подготовлены специальные пункты и закуплен необходимый инвентарь.



Результаты по получению молодняка зависят от того, насколько успешно пройдет зимовка. В первую очередь, это прочный запас кормов, сена и соломы должно хватить на весь период. Важно не допустить отхода поголовья, как это было в год засухи.