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26 октября, 09:58
Новости

Животноводы Калмыкии готовятся к весеннему приплоду

Животноводы Калмыкии готовятся к весеннему приплоду

С сегодняшнего дня в Черноземельском районе начнется осеменение овец. В хозяйствах уже подготовлены специальные пункты и закуплен необходимый инвентарь.

Результаты по получению молодняка зависят от того, насколько успешно пройдет зимовка. В первую очередь, это прочный запас кормов, сена и соломы должно хватить на весь период. Важно не допустить отхода поголовья, как это было в год засухи.

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