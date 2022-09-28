26 октября, 08:29
 10 °C
60,46
61,33
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
26 октября, 10:33
Новости

Сегодня в Элисте состоится открытие мемориальной доски первому дипломированному архитектору Калмыкии Сергею Хазыкову

Ее установили на здании Городской поликлиники. Детский тубдиспансер на улице Балакаева, гостиницы "Элиста" и другие строения – это работы Сергея Абеновича.

После окончания Московского архитектурного института в 1937 году Хазыков приехал в Калмыкию, где возглавил Управление по делам строительства, а также работал по совместительству главным архитектором столицы.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Голосование в конкурсе Теегин айс
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия