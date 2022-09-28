Сегодня в Элисте состоится открытие мемориальной доски первому дипломированному архитектору Калмыкии Сергею Хазыкову

Ее установили на здании Городской поликлиники. Детский тубдиспансер на улице Балакаева, гостиницы "Элиста" и другие строения – это работы Сергея Абеновича.



После окончания Московского архитектурного института в 1937 году Хазыков приехал в Калмыкию, где возглавил Управление по делам строительства, а также работал по совместительству главным архитектором столицы.