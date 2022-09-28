Администрация Элисты заключила договор с Южным градостроительным центром на разработку нового Генплана

Итоговый документ будет включать в себя карту границ города, уточнённых функциональных зон и планируемых для размещения там объектов, назначение участков с учётом перспективного развития Элисты.



В ближайшее время проект Генплана будет размешен на официальных сайтах ЭГС и Администрации города, а также в газете "Элистинская панорама". Элистинцы могут внести свои предложения.



Фото взято в свободном доступе.