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25 октября, 16:01
Новости

Администрация Элисты заключила договор с Южным градостроительным центром на разработку нового Генплана

Администрация Элисты заключила договор с Южным градостроительным центром на разработку нового Генплана

Итоговый документ будет включать в себя карту границ города, уточнённых функциональных зон и планируемых для размещения там объектов, назначение участков с учётом перспективного развития Элисты.

В ближайшее время проект Генплана будет размешен на официальных сайтах ЭГС и Администрации города, а также в газете "Элистинская панорама". Элистинцы могут внести свои предложения.

Фото взято в свободном доступе.

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