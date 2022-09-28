25 октября, 16:01
Администрация Элисты заключила договор с Южным градостроительным центром на разработку нового Генплана
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Итоговый документ будет включать в себя карту границ города, уточнённых функциональных зон и планируемых для размещения там объектов, назначение участков с учётом перспективного развития Элисты.
Итоговый документ будет включать в себя карту границ города, уточнённых функциональных зон и планируемых для размещения там объектов, назначение участков с учётом перспективного развития Элисты.
В ближайшее время проект Генплана будет размешен на официальных сайтах ЭГС и Администрации города, а также в газете "Элистинская панорама". Элистинцы могут внести свои предложения.
Фото взято в свободном доступе.
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