Жителю Яшкульского района грозит назакание за изготовление и хранение наркотического средства в крупном размере

По версии следствия, 41-летний мужчина в июле прошлого года на берегу Волги собрал дикорастущую коноплю. Позже он изготовил из неё гашишное масло, которое хранил в смеси с табаком. Ранее он был задержан за совершение административного правонарушения. А в ходе личного досмотра полицейские обнаружили и наркотики.

Подробности нам сообщили сегодня в региональном надзорном ведомстве.