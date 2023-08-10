14 августа, 08:35
Жителю Яшкульского района грозит назакание за изготовление и хранение наркотического средства в крупном размере
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По версии следствия, 41-летний мужчина в июле прошлого года на берегу Волги собрал дикорастущую коноплю. Позже он изготовил из неё гашишное масло, которое хранил в смеси с табаком. Ранее он был задержан за совершение административного правонарушения. А в ходе личного досмотра полицейские обнаружили и наркотики.
Подробности нам сообщили сегодня в региональном надзорном ведомстве.