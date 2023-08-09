11 августа, 15:10
Коллектив Государственного детского ансамбля танца "Тюльпанчик" им.Толкачева принимают участие во ll международном детском культурном форуме в Москве
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Уже состоялось торжественное открытие, где ансамбль принял участие в мастер-классе Егора Дружинина, а позже гала-концерт. В этом форуме принимают участие более двух тысяч ребят из России и стран Ближнего зарубежья. Это уникальная площадка, где можно открыто поговорить об актуальных тенденциях, познакомиться с различными направлениями в искусстве.
Об этом нам сообщили в пресс-службе в региональном министерстве культуры и туризма.