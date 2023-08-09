Коллектив Государственного детского ансамбля танца "Тюльпанчик" им.Толкачева принимают участие во ll международном детском культурном форуме в Москве

Уже состоялось торжественное открытие, где ансамбль принял участие в мастер-классе Егора Дружинина, а позже гала-концерт. В этом форуме принимают участие более двух тысяч ребят из России и стран Ближнего зарубежья. Это уникальная площадка, где можно открыто поговорить об актуальных тенденциях, познакомиться с различными направлениями в искусстве.

Об этом нам сообщили в пресс-службе в региональном министерстве культуры и туризма.