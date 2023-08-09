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14 августа, 09:36
Новости

Валерий Хонинов - Заслуженный врач России, спасший здоровье многим жителям Калмыкии, приступил к работе на новых территориях

Валерий Хонинов - Заслуженный врач России, спасший здоровье многим жителям Калмыкии, приступил к работе на новых территориях

Сын героя Великой Отечественной войны, белорусского партизана Михаила Хонинова (Миша Чёрный) отправился туда волонтёром - медиком. Ещё в период мобилизации он пытался попасть в зону СВО. Теперь его профессионализм, знания и опыт помогут жителям ЛДНР. «Кавалер Ордена имени Б. Б. Городовикова, Заслуженный врач России, покоритель Эльбруса, Килиманджаро, Аканкагуа (в Аргентине) и других вершин, перед каждым выездом из республики (в командировку по работе или в отпуск) этот не юный (не могу и не хочу говорить - пожилой) ойрат-калмык, уважаемый человек, патриот, альтруист, врач от Бога - приходит хурул и церковь», написал в своём личном аккаунте политолог Олег Северцев.

В Казанском соборе Элисты и состоялась их встреча перед долгой дорогой.

Фото: Олег Северцев

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